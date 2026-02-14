バレンタインに渡すのは、「本命チョコ」だけではないでしょう。たくさんのチョコをばらまく人は、義理と本命に差を付けないと、意中の男性から好意に気づいてもらえないかもしれません。そこで今回は、10代から30代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「意中の男性に『本命だ！』と気づかせるチョコの渡し方」をご紹介します。【１】明らかにほかの人よりも高いチョコを渡す「高いのがほしいわけじゃないけど、豪華だと本気かな