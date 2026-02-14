あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「セルフカメラ」の略語は？「セルフカメラ」の略語はなんでしょうか？ヒントは、韓国語由来の言葉です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「セルカ」でした！セルカとは、日本語でいう「自撮り」のことで、韓国語では「셀카（セルカ）」