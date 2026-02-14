友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部は彼氏の女友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞前編で、彼氏のバイト先のメンバーと一緒に夕飯を食べることになった主人公。そこで、彼の同僚である女友だちから「私のほうが彼のことを知っている」と言われました。彼女と彼氏は本当にただの「友だち」