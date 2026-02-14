ミラノ・コルティナ五輪でスノーボード・ハーフパイプ男子で銅メダルを獲得した山田琉聖のスポンサーを務める桑園オリーブ皮膚科クリニックの院長・米田明弘氏（５４）が１４日、スポーツ報知の電話取材に応じた。この日未明の決勝はテレビで観戦。「本当にうれしい。五輪で銅メダルを取るなんてまだ実感がない」と喜びをにじませた。インタビューの受け答えにも感銘を受けたといい「コメントが大人っぽくて素晴らしかった。仲