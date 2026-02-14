ＷＢＣ日本代表の阪神・佐藤輝明内野手（２６）が１４日、侍ジャパンの宮崎強化合宿（サンマリン宮崎）で激励に訪れた松井秀喜氏（５１）と会話を交わした。 フリー打撃前にケージ裏であいさつ。「去年はよかったね、と言ってもらえたんで、すごく嬉しかったです」と笑みを浮かべた。 身ぶり手ぶりを交えて、松井氏と話す場面もあった。「ここでは言えないっす。いろいろな話を」と詳細は胸の内にしまったが、「アメリカで