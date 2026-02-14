ミラノ・コルティナ五輪の女子スピードスケート1000メートルで3大会連続のメダルとなる銅を獲得し、夏冬通じての日本女子最多メダル数を8に更新した高木美帆（31）。【写真】胸元が大胆に開いたアスレジャーウェア姿の“氷上の美女”ユッタ・リールダム出場予定の1500メートル、団体パシュートにも大きな期待がかかるが、1000メートルでは高木と同じ組で滑り、五輪新を記録して金メダルに輝いたオランダのユタ・レールダムも大