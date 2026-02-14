１３日、表彰式に臨む（左から）銀メダルの鍵山優真、金メダルのミハイル・シャイドロフ、銅メダルの佐藤駿。（ミラノ＝新華社記者／李明）【新華社ミラノ2月14日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は13日、ミラノでフィギュアスケート男子決勝が行われ、カザフスタンのミハイル・シャイドロフが金、日本の鍵山優真が銀、佐藤駿が銅メダルを獲得した。１３日、表彰式に臨む（左から）銀メダルの鍵山優真、金メダルのミハイル・シャイ