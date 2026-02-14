宝塚歌劇団花組トップスター・永久輝せあ（とわき・せあ）が「平家物語」の世界を演じた話題作「蒼月抄（そうげつしょう）」が14日、兵庫・宝塚大劇場で開幕した。栄華を極めた平清盛が、最も信頼したと言われる悲劇の武将・平知盛。次第に滅亡へと歩む平家を背負い“滅びの美学”を見事に体現した。トップ娘役・星空美咲（ほしぞら・みさき）演じる正室・明子、聖乃あすか（せいの・あすか）演じる平重衡、極美慎（きわみ・