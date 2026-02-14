女優の鳥住奈央（31）が14日までにX（旧ツイッター）を更新。妊娠を報告した。鳥住は「お誕生日を迎えましたそしてもう一つご報告があります。第一子を授かりました」と発表した。続けて「続けて現在は安定期に入り、体調も落ち着いています!すでに生活の環境は少し変わっていますが、新しい場所でも鳥住らしく元気に、穏やかに毎日を過ごしています」と近況をつづった。さらに、自身らの近影を添え「これからも変わらず応援して