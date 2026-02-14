14日の山形県内は、最高気温が山形市で4月上旬並みの13．3度まで上がるなど、気象台22の観測地点のうち15地点で今年最高を観測しました。あすも気温の高い状態が続く見込みで、なだれや屋根から落雪に注意してください。 県内各地の最高気温は午後3時現在、山形の13．3度を最高に、酒田12．1度、新庄9．6度、東根11．1度、米沢9．3度まで上がるなど、県内は3月中旬から4月上旬並みの陽気となりました。 気象台によりますと、あす