◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルフリー(大会8日目/現地13日)北京大会に続き2大会連続のメダルを獲得した鍵山優真選手。メダル表彰では銀メダルとマスコットぬいぐるみのティナとザ・フロを渡され笑顔。渡されてまもなく、ぬいぐるみをどうするか考えていると、ティナをメダルリボンに挟みます。さらにザ・フロがメダルを持っているかのように調整。マスコットと銀メダルを一体化させまし