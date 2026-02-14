WBC日本代表の強化合宿にアドバイザーとして参加し、ブルペンで投球練習を見つめるダルビッシュ。手前は松本＝宮崎3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2連覇を目指す日本代表の強化合宿が14日、宮崎市のひなたサンマリンスタジアム宮崎で始まった。打撃練習で佐藤、森下の阪神勢が井端監督の前で力強い打球で柵越えを放ち、投手陣では松本裕（ソフトバンク）らがブルペンに入った。アドバイザーを務める米大リー