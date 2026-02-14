◇明治安田J1百年構想リーグ第2節水戸2―2(PK2―4)町田（2026年2月14日町田GIONスタジアム）明治安田J1百年構想リーグは14日に各地で5試合が行われ、J2から初昇格した水戸はPK戦で町田を敗れるも、今季2戦目でJ1“初勝ち点”を挙げた。90分間では2―2のまま決着がつかず、PK戦へ。敵将は青森山田高の監督時代からPK戦にこだわりが強いことで知られる黒田監督。難敵相手に2、4人目のキッカーが失敗し、“J1初勝利”はなら