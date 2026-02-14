神奈川・川崎市の日本医科大学武蔵小杉病院は、ハッカーからサイバー攻撃を受け患者約1万人分の個人情報が漏えいしたと発表した。日本医科大学武蔵小杉病院によると2月9日、ナースコールが作動しないなどの不具合が発生し調べたところ、サーバーがランサムウェア攻撃を受け患者約1万人分の氏名・性別・住所・電話番号などの情報が漏えいしたことが分かったという。カルテ情報やクレジットカード情報の漏えいは今のところ確認されて