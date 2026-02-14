ベンキュージャパンは2月12日、独自に展開する照明製品シリーズ「BenQ Smart Lighting」における新製品として、「ScreenBar Halo 2」や「ScreenBar Pro」「MindDuo 2」「WiT」などを発表した。日本国内向けの販売も予定する。モニターのBenQが照明器具市場で圧倒的存在感。照射範囲を精密に制御するクオリティに定評、実機を見てきた発表された製品の中でも、「ScreenBar Halo 2」はモニターライト製品としては最上位モデル。モニ