ドジャースのバッテリー組は１３日（日本時間１４日）にアリゾナ州グレンデールのキャンプ施設でキャンプイン。デーブ・ロバーツ監督（５３）は２０２６年シーズン開幕から６人ローテーションで回す考えを地元紙「オレンジ・カウンティ・レジスター」に明らかにした。６人ローテをいつまで続けるかについては「どれほど長く、それに縛られるかは分からない」と語ったという。この報道を受けたドジャース専門メディア「ドジャー