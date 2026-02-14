Flying Tiger Copenhagenは2月13日、2026年1〜2月に発売した500種類以上の新商品と定番商品の中から、SNS上のユーザー投稿から火が付き、急激に売上が伸びている「バズアイテム」を公開した。SNSで話題のアイテム○おもちゃ収納にぴったりなキャンディマシン「キャンディマシン」(770円)「キャンディマシン」(770円)は、普段は中にガムや飴などのお菓子をいれるアイテムだが、ガチャガチャでゲットできる「めじるしチャーム」やミ