◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグＥＡＳＴ―Ｂ▽第２節大宮３―２札幌（１４日・ＮＡＣＫ５スタジアム大宮）Ｊ２札幌が後半アディショナルタイム５分に決勝点を奪われ、大宮に２―３で敗戦。開幕２連敗を喫した。先手を取ったのは札幌だった。前半３分、ＤＦ福森晃斗（３３）の左ＣＫに中央に飛び込んできたＤＦ家泉怜依（２６）が頭で合わせた。今季２試合目で生まれたチーム初得点で、攻勢を強めていったが、同２８分、