第５８回青梅マラソンは１５日、東京・青梅市の日本陸連公認コースで開かれる。３０キロの部で１万２５００人、１０キロの部で４０００人の計１万６５００人がエントリーした。１０キロは午前９時３０分、３０キロは同１１時３０分に号砲が鳴る。１５日は住友金属鉱山アリーナ青梅で開会式などが行われ、今年の箱根駅伝で２度目の出走を果たした東大の秋吉拓真（４年）は招待選手として３０キロの部に出場する。「ベストを尽く