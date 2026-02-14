伊東市で断水が始まってから6日目となった14日、伊東市内では徐々に断水の解消が進んでいます。先週末の寒波による影響で市内各地の給水管が破損し漏水が発生するなどして一部地域で断水する事態となっていた伊東市。市によりますと一時、被害は最大でおよそ5000世帯に及んでいましたが、復旧作業が進み14日午後1時時点で断水が続いているのは宇佐美地区の最大およそ230世帯になったということです。伊東市では、市内5か所に給水所