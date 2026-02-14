お笑いコンビ「アルコ＆ピース」平子祐希が１４日、都内で行われた「『映画ドラえもん新・のび太の海底鬼岩城』完成披露試写会」に出席した。「ドラえもん」シリーズを「生活の一部」と話すほど親しみを感じている様子。「好きな通常回は『森は生きている』、好きなひみつ道具は『水加工用ふりかけ』です」と愛を語った。本作では宣伝アンバサダーを務め、ムー連邦の兵士役としても声の出演もする。「いまだに信じられない