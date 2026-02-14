◆第６１回クイーンＣ・Ｇ３（２月１４日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）クラシックにつながる３歳牝馬重賞に１６頭が出走し、５番人気の白毛馬マルガ（栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）は中団から進めて最後の直線で前との差を詰められず、７着に終わった。Ｇ１・３勝を含む重賞６勝を挙げたアイドルホース、ソダシの半妹。昨年７月の函館で芝１８００メートルの２歳コースレコード（１分４８秒１）を記録してデビュ