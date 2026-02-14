とんかつなどと相性抜群な千切りキャベツですが、だんだんとしんなりしてきてしまいますよね…。そこで試してほしいのが、シャキシャキ「千切りキャベツ」のみずみずしさが続く裏ワザ！ アッという間に施せる簡単な方法で、新鮮なおいしさが続くのです。 「オイル」がポイント 千切りキャベツの水気を切って、オリーブオイルなどを全体に絡めます。こうすることで表面がコーティングされて、いつまでもみずみずしさが続くのだそ