学歴詐称疑惑をめぐり刑事告訴された田久保真紀・前伊東市長は、昨年の会見で「自分の強み」を「メンタルの強さ」と発言して話題を呼んだ。世間には心の弱さで悩み、ミスを引きずる、自分の意見を言えないなどの“豆腐メンタル”な人が多いため、「うらやましい」との声も少なくない。【映像】“豆腐”→“鋼”メンタルになる簡単な方法（実際の映像）そこで、自称「最強のメンタルを持つ」という人を取材した。幼少期から心が