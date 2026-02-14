山口県美祢市の秋吉台で行われた山焼きで作業にあたっていた人の衣服に火が燃え移り病院で死亡が確認されました。【映像】秋吉台で行われている山焼きの様子警察によりますと山焼きが始まった午前10時過ぎに「人が燃えている」と現場の消防団員から連絡がありました。山焼きの作業に当たっていた60代の男性と見られ衣服に火が燃え移ったということです。すぐに救急車で搬送されましたが病院で死亡が確認されました。現場は