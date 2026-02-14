小泉防衛大臣は、イギリス、イタリアと進めている次期戦闘機について、共同開発をさらに加速していくことで一致したことを明らかにしました。【映像】英伊の防衛大臣と握手を交わす小泉防衛大臣（実際の様子）小泉防衛大臣「今後の進め方についての率直かつ建設的な意見交換を行いました。最終調整段階にありますが、いずれにせよ契約も含め、次期戦闘機の共同開発を加速していくことで一致しました」ドイツで行われているミュ