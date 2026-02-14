ミュンヘン安全保障会議が開催されているドイツでウクライナの外相がANNの取材に応じ、日本のウクライナ支援に「心から感謝している」と述べました。【映像】シビハ外相のコメント（実際の様子）神志那諒リポ「メイン会場近くのこちらの建物ではウクライナ侵攻に関するイベントが開かれています。こちらはロシアがウクライナへの攻撃に実際に使ったドローンだということです」イベントを視察したウクライナのシビハ外相が13日