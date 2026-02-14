日本代表MF鈴木唯人を擁するフライブルクは、現地２月10日に開催されたDFBカップ準々決勝でヘルタ・ベルリンと対戦。１−１PK戦にもつれ込んだ接戦を制し、ベスト４進出を果たした。この試合に先発した鈴木は、スコアレスで迎えた延長前半６分、敵のバックパスのミスを突いて先制ゴールを奪取。今季の公式戦５点目を挙げた。新加入の24歳アタッカーは、一時はバックアッパーに降格し、メンバー外の悔しさも味わった。だが、