現地２月13日に開催されたベルギーリーグ第25節で、日本代表MF伊東純也を擁するヘンクがメヘレンと敵地で対戦し、３−２で勝利を収めた。この試合にスタメン出場した伊東は、０−１で迎えた26分に右サイドでボールを受けると、ゴール前にクロスを供給。これに合わせたアーロン・ビバウトのヘディングシュートは左のポストを直撃したものの、跳ね返ったボールを自ら押し込んだ。さらに伊東は１−２の61分に、右CKにニアサイド