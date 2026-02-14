バレーボールSVリーグ女子のアランマーレ山形は14日、ホーム天童市で大阪マーヴェラスと対戦し、セットカウント0－3（18－25・19－25・23－25）で敗れました。通算成績は3勝26敗。順位は最下位の14位です。 アランマーレ山形はこの試合から北原勉監督がチームに帯同せず、練習、チーム活動について尾崎侯コーチが指揮を執る体制になっ