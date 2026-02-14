J２藤枝MYFCは２月14日、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド第２節で松本山雅FCとホームで対戦。今季から指揮を執る槙野智章新監督にイエローカードが提示された。51分、中村優斗が左サイドから鋭いドリブルで仕掛けてペナルティエリア内に進入すると、佐相壱明と接触して転倒する。しかし、ノーファウルの判定で試合は続行された。 直後にボールがタッチラインを割り、試合が止まる。すると中井敏博主審は、