2026年２月14日、味の素スタジアムで開催されたFC東京対浦和レッズ戦。前半の９分15秒、浦和が柴戸海のゴールで先制したかに見えた。しかし、VARが介入。電光掲示板に「ゴール確認中オフサイドの可能性」の文字が映し出された。意外だったのはそこからなかなか試合が再開されなかったことだ。 確認してから５分経過しても再開されず、ピッチ上の選手はボール回しをしたり、スタジアムはややざわついていた。結局