開始日 終了日 コード 銘柄名 買付価格 備考 26/02/16 26/04/06 タカラバイオ 1,150円上場廃止予定 26/02/16 26/04/02 ワットマン 972円上場廃止予定 26/02/16 26/03/31 ＩＮＦＯＲＩＣＨ 4,560円上場廃止予定 26/02/13 26/03/30 アレンザホールディングス 1,46