俳優の倉田てつを（57）が14日までに自身のインスタグラムを更新。人気俳優との再会ショットを公開した。「久しぶりだねぇ」と記し、俳優の竹内涼真とのツーショットを披露した。「いろいろ話せて良かった」とつづり、「#竹内涼真」「#倉田てつを」「#再会」と添えた。倉田は「仮面ライダーBLACK」で南光太郎/仮面ライダーBLACK役、竹内は「仮面ライダードライブ」で泊進ノ介/仮面ライダードライブ役で知られている。新旧