◇ラグビーリーグワン2部第6節花園近鉄ライナーズ50―38九州電力キューデンヴォルテクス（2026年2月14日東花園ラグビー場）ラグビーリーグワン2部の花園は50―38で九州電力に勝利し、連勝を「6」に伸ばした。前半10分、相手に先制トライを許したが、同13分にSOマニー・リボックが魅せた。センターライン付近でパスを受けると、そのまま相手ディフェンスをかわしながら、ゴールラインまで走り抜けた。鮮やかな来日初ト