和歌山県串本町の水門祭の「櫂伝馬競漕」＝14日午後和歌山県串本町の大島にある水門神社で14日、豊漁や商売繁盛を祈る「水門祭」が営まれた。祭りのハイライト「櫂伝馬競漕」では、若者らがこぐ2隻の舟が水しぶきを上げて迫力のレースを展開、観客の声援が響いた。舟は「鳳」と「隼」の2隻。上半身裸の若者が16人ずつ乗り込み「ヤーヤー」と声を上げて勇ましくかいをこぎ、往復約3.6キロの速さを競った。大島は古くから商船