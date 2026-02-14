祝日開催となった11日5RのHIMEJIブレイクタイム競馬「福留孝介☆来場記念」（ダート800メートル、10頭立て）で単勝2.0倍の1番人気に支持されたアテンスマイル（牝5＝長南、父キズナ）に騎乗し、人気に応えた塩津璃菜。姫路での今年初勝利は20歳ラスト白星と同時に今年の2勝目となり、4513人の観衆を沸かせた。抜群のスタートで飛び出したが、無理に逃げを選択せず好位外めで運ぶと、4コーナーで先頭に並びかけ直線でゴーサイン