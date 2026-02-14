お笑いコンビ・笑い飯の西田幸治が、１４日までに更新された千原ジュニアのユーチューブチャンネル「千原ジュニアＹｏｕＴｕｂｅ」にゲスト出演した。今回の動画では、ジュニアが若手のころから通う大阪の居酒屋「たこしげ」でお酒を飲みながら行われた。ジュニアが「西田ってメッチャええ大学なんやろ？」と聞くと、西田は「いや、僕はええ大学じゃないですよ。ええ大学の付属の学校行ってただけで。女子大の付属、行ってた