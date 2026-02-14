1.猫たちの注意を引く 猫のケンカを穏便に済ませる方法として、まず挙げられるのが、猫たちの注意を引くこと。猫の意識を一時的に別の対象へ向けさせるのです。 猫は視覚や聴覚の変化に敏感。軽く手を叩く、床に物を落とす、別の部屋から音を出すといった行為で、注意の対象を切り替えられる場合があります。目の前のケンカ相手から、意識を別の物に逸らすイメージです。 注意すべきは、叱る目的で声を荒げないこ