スノーボード男子ハーフパイプ決勝ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、平野歩夢（TOKIOインカラミ）は演技後に実感を込めた。大会1か月前の複数箇所の骨折に耐えながら、86.50点で7位入賞。テレビインタビューで「生きててよかった」と言った。もしかすれば、競技をあまり深く知らない人からすれば、大げさに聞こえるかもしれない。ただ、平野の言葉には重みがあった。