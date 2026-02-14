Jリーグ公式戦2試合目で初白星元日本代表DF槙野智章監督が率いるJ2藤枝MYFCは2月14日、百年構想リーグ第2節のJ3松本山雅FC戦で2-0の勝利を収めた。今季から就任した38歳の新人・槙野監督にとってJリーグ公式戦初勝利となった。コーチ陣と肩を組み喜んだ。初勝利の味は格別だった。選手が組んだ円陣の中心で称えた。「槙野藤枝！」。スタンドから飛んだ声援に手を上げて応えた。熱血漢が静かに手を叩いた。スタンドを藤色に染