◆第６１回クイーンＣ・Ｇ３（２月１４日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）クラシックにつながる３歳牝馬重賞に１６頭が出走し、２番人気のドリームコア（美浦・萩原清厩舎、父キズナ）が好位から抜け出し、重賞初制覇を飾った。昨年のエンブロイダリーに続く連覇のクリストフ・ルメール騎手は、岡部幸雄元騎手と並ぶ同レース最多タイ５勝目となった。勝ちタイムは１分３２秒６。重賞初挑戦ながら、２戦２勝と得意の東京