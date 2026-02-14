13日、須坂市で倉庫の屋根の上で修繕箇所の点検作業をしていた67歳の男性が転落して死亡しました。死亡したのは長野市北長池の会社役員で67歳の男性です。13日午後8時前、「男性と連絡が取れなくなった」と親族から警察に通報がありました。警察が捜索したところ、通報から約3時間後に須坂市五閑の倉庫内で倒れている男性を発見。その場で死亡が確認されました。警察によりますと、男性は倉庫の屋根に上り一人で修繕箇所の点検作業