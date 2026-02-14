◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東Ｂ▽第２節藤枝２―０松本（１４日・藤枝総合）Ｊ２藤枝ＭＹＦＣに今季就任した槙野智章新監督が公式戦２戦目で初勝利を収めた。Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグの２戦目、ホームでＪ３松本と対戦し、２―０で白星をつかんだ。後半１５分にＦＫを獲得すると、キッカー菊井悠介のボールがＧＫ前でバウンドし、ゴールに吸い込まれた。後半３１分には菊井がＰＫで２点目を奪った。指揮官は「