ソフトバンクは１４日、宮崎キャンプで初の紅白戦を行った。紅組は先発がアルメンタで木村光、伊藤、岩井とリレー。白組は先発が松本晴で尾形、大江とつないだ。６イニング制の試合は両軍無得点のドロー。小久保監督は「今日投げた投手は、ほぼほぼ１軍経験ある投手ばかりで、お試しの投手はいないので、そんな簡単には打てない」と打者陣をかばった。白組の２番手では、昨季は中継ぎで３８試合の尾形が登板。今季から先発に挑