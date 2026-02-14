3月開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けての、侍ジャパンの事前合宿が14日、サンマリン宮崎でスタートした。井端弘和監督（50）は初日を振り返り、手応えを口にした。合宿初日、選手達の動きをじっくりと観察し、確信を得た。「ある程度、仕上げてきてくれているのはわかっていたので、やっぱり一流の選手が集まっているので動きはよかったなと思います」。朝のミーティングでは「前回優勝していますけど、