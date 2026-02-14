気象台は、午後3時49分に、なだれ注意報を沼田市、中之条町、嬬恋村、草津町、片品村、川場村、みなかみ町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】群馬県・沼田市、中之条町、嬬恋村、草津町、片品村、川場村などに発表（雪崩注意報） 14日15:49時点群馬県では、16日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。北部では、15日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予