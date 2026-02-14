去年（2025年）12月12月岡山市の高校の女子更衣室に侵入し体操服などを盗んだ疑いで、栃木県の会社員の男が逮捕されました。 建造物侵入と窃盗の容疑で逮捕されたのは、栃木県小山市にすむ会社員の男（38）です。警察によりますと、男は去年12月30日午前2時20分ごろから午前2時30分ごろまでの10分間に岡山市の高校の女子更衣室に侵入し、女子高校生（17）2人の半袖の体操服等4点（時価合計5,000円相当）を盗んだ疑いがもたれてい