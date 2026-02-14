◆練習試合阪神―楽天（１４日・宜野座）５番手で６回から登板した阪神・早川太貴投手が、一挙６失点で逆転を許した。４点リードの６回２死満塁、武藤に３球目の直球を中前に運ばれ２点を失うと、続く佐藤にも適時打を許す。さらに小郷には初球のスライダーを右翼スタンドにたたき込む逆転３ランを浴びた。