お笑い芸人の井手らっきょ（66）が13日配信のABEMA「しくじり先生俺みたいになるな！！」（後10・00）に出演。裸芸で警察沙汰になった過去を明かした。芸人界隈では「裸芸の元祖」と言われていたというらっきょ。「現在も裸芸は多いけど、海パンはいたり、お盆で隠したり。僕はモザイクが隠してくれた。スッポンポンって状態。生放送では出しませんけど」と話した。伝説の深夜番組「朝まで暴走たけし軍団」での資料映像も